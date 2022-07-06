«Мог бы еще пожить»: врач раскрыл роковую ошибку Градского

В конце ноября 2021 года из жизни ушел Александр Градский, маэстро романсов и один из наиболее влиятельных судей шоу «Голос». Во время съемок последнего сезона популярного телешоу Градскому было уже плохо, однако он просил группу не останавливаться. В результате певец умер от инсульта в больнице, но врачи говорят, что этого можно было избежать.

Стало известро, что за пару месяцев до инсульта Александр Градский переболел коронавирусом, и это оставило серьезный след в здоровье артиста. Доктор медицинских наук Александр Пурясев в интервью Woman.Ru рассказал, что Градский мог бы выжить, если бы не работал в последние дни своей жизни. Походы на съемки на носилках явно были лишними. Не стоило спешить на работу, ведь даже умственный труд требует эмоционального перенапряжения. Все это нервная система.

Несправедливо: что Пороховщиков не простил «Ворошиловскому стрелку»

К тому же, мыслительные процессы требуют больше кислорода, а кислород приходит с кровотоком. А у нас, как мы помним, кровоток страдает из-за тромбозов после болезни», — говорит врач. Он также добавил, что ковид не обязательно стал причиной смерти артиста, но если в организме появляются тромбы, то это лишь вопрос времени, и шансов на выживание не так много.