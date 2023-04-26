Перед такой красавицей не устоять: как лиса Алиса выглядела в молодости

В отличие от большинства своих коллег-современников, Елена Санаева никогда не стремилась стать актрисой. Однако ей нравилась тема кино, и она хотела стать режиссером. По случайности она прошла на пробы и уже в конце 60-х приняла участие в киноленте «Странные люди».

Елена Санаева понравилась в кадре не только зрителям, но и режиссеру Василию Шукшину. Поэтому уже вскоре она снялась в его другом фильме — «Печки-лавочки». В арсенале актрисы есть несколько эпизодов, но чаще она снималась в крупных ролях.

Даже с гримом, в роли Бабы-яги или лисы Алисы, она могла очаровать и привлечь к себе внимание поклонников.

Учитывая привлекательную внешность Елены Санаевой, предложения ролей сыпались на нее как из рога изобилия. Девушка никогда не чувствовала нужды в работе, но именно образ лисы Алисы прочно закрепился за ней.