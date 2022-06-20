«Пенсия — обхохочешься»: оскорбленная Тамара Семина не стала молчать

Тамара Семина прокомментировала размер своей пенсии. Как оказалось, знаменитость недовольна государственной выплатой.

По словам артистки, не так давно она начала получать специальную дополнительную выплату в честь звания народной артистки в размере 30 тысяч рублей. Однако подобное увеличение она считает «подачкой», ведь, по ее мнению, даже с ним пенсия остается недостаточно высокой для знаменитости ее уровня. Семина даже готова отказаться от этой маленькой выплаты.

«Я народная артистка! А сколько пенсия — просто обхохочешься!» — рассказывает Семина порталу Prozvezd.info.

Также актриса отметила, что в стране нужно изменить отношение к артистам. Необходимо не только увеличивать размеры выплат, но и относиться к ним с максимальным вниманием и заботой.

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