«Пенсия — обхохочешься»: оскорбленная Тамара Семина не стала молчать
Знаменитость не стала скрывать правду от поклонников.
Тамара Семина прокомментировала размер своей пенсии. Как оказалось, знаменитость недовольна государственной выплатой.
По словам артистки, не так давно она начала получать специальную дополнительную выплату в честь звания народной артистки в размере 30 тысяч рублей. Однако подобное увеличение она считает «подачкой», ведь, по ее мнению, даже с ним пенсия остается недостаточно высокой для знаменитости ее уровня. Семина даже готова отказаться от этой маленькой выплаты.
«Я народная артистка! А сколько пенсия — просто обхохочешься!» — рассказывает Семина порталу Prozvezd.info.
Также актриса отметила, что в стране нужно изменить отношение к артистам. Необходимо не только увеличивать размеры выплат, но и относиться к ним с максимальным вниманием и заботой.
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