Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пенсия — обхохочешься»: оскорбленная Тамара Семина не стала молчать

«Пенсия — обхохочешься»: оскорбленная Тамара Семина не стала молчать

20 июня 2022 11:15
«Пенсия — обхохочешься»: оскорбленная Тамара Семина не стала молчать

Знаменитость не стала скрывать правду от поклонников.

Тамара Семина прокомментировала размер своей пенсии. Как оказалось, знаменитость недовольна государственной выплатой.

По словам артистки, не так давно она начала получать специальную дополнительную выплату в честь звания народной артистки в размере 30 тысяч рублей. Однако подобное увеличение она считает «подачкой», ведь, по ее мнению, даже с ним пенсия остается недостаточно высокой для знаменитости ее уровня. Семина даже готова отказаться от этой маленькой выплаты.

«Я народная артистка! А сколько пенсия — просто обхохочешься!» — рассказывает Семина порталу Prozvezd.info.

Также актриса отметила, что в стране нужно изменить отношение к артистам. Необходимо не только увеличивать размеры выплат, но и относиться к ним с максимальным вниманием и заботой.

«Они так испугались»: Лолита закатила скандал в пенсионном фонде

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video