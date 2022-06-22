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«Они так испугались»: Лолита закатила скандал в пенсионном фонде

22 июня 2022 08:50
«Они так испугались»: Лолита закатила скандал в пенсионном фонде

Певица возмутилась размером своей пенсии.

Лолита Милявская не планирует завершать свою творческую карьеру, однако и о пенсии она уже активно думает. Сейчас певица получает 23 тысячи рублей ежемесячно, но она уверена, что это очень мало. Даже за эту сумму певице пришлось сражаться, ведь годы на сцене не считаются трудовым стажем, а надбавку и вовсе получают лишь заслуженные артисты.

Милявская не получила орденов или статуса заслуженной артистки, поэтому не может претендовать на повышенную пенсию. Певица рассказала, что раньше получала 21 тысячу, но поняла, что это неправильно, поэтому она сама пришла в пенсионный фонд, чтобы разобраться, и устроила там скандал.

«Говорю: "Стоп, вы пересчитали". Я не заслуженная артистка, ну максимум с московскими надбавками, 17 предел. Они так испугались. Выяснилось, что у меня ИП и налоги немаленькие, короче, пенсия все равно фигня по сравнению с тем, что я плачу», — пожаловалась Лолита в интервью на Youtube-шоу «Синдеева».

Ранее Лолита уже неоднократно жаловалась на низкие выплаты, но надеется, что к ее реальному выходу на пенсию эта сумма станет больше.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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