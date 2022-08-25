Печальная судьба и страшная болезнь: от чего умер главный герой легендарного фильма «Грязные танцы»

Звезда фильма «Грязные танцы», который вышел на экраны в 1987 году, Патрик Суэйзи мгновенно получил славу секс-символа. Зрительницы сходили с ума по образу мужественного танцора, который воплотил актер. Спустя 3 года он закрепил свою популярность, снявшись с Деми Мур в мелодраме «Привидение». А после появления в боевике 1991 года «На гребне волны» вместе с Киану Ривзом актер прочно обосновался в Голливуде.

Несмотря на то, что Суэйзи активно снимался вплоть до 2007 года, подобных звездных ролей у него больше не было. Он был женат лишь один раз: свою будущую супругу Лизу Ниеми Патрик встретил, когда ей было 15 лет. Вместе они прожили более 30 лет. Детей у пары не было. Они занимались танцами, продюсированием фильмов, строительным бизнесом и разведением лошадей.

В 2008 году актер обратился к врачам из-за постоянных болей в животе. Медики поставили ему неутешительный диагноз — рак поджелудочной железы четвертой стадии. Актер был настроен бороться и прибегал к разным методам: от химиотерапии до радиохирургического «Киберножа». Казалось, что Патрик смог победить онкологию, но в 2009 году он попал в больницу с воспалением легких. Врачи обнаружили, что рак уже дал метастазы в печень. В сентябре 2009 года Суэйзи скончался. Борьба с онкологией сильно вымотала актера: перед смертью похудевший Патрик уже мало был похож на мускулистого красавца из «Грязных танцев».