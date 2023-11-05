Пагубное пристрастие испортило жизнь Портоса: на старости лет скитался по съемным квартирам

Народного артиста Валентина Смирнитского знает вся страна. Его первая яркая роль случилась еще в далеком 1968-м в фильме «Семь стариков и одна девушка», но всесоюзный успех актеру принес образ Портоса в культовой картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако звезда не смогла справиться с нахлынувшей волной популярности.

Смирнитский признавался, что он чувствовал себя великим. Звездная болезнь привела к разнузданности и алкоголизму. Артист не знал меры и все глубже погружался в зависимость.

Не складывалась и личная жизнь: после трех разводов он оставил всю свою недвижимость бывшим женам.

Но светом в окне для него стала Лидия Николаевна Рябцева, работавшая заместителем директора «Театра Луны». Четвертая супруга помогла победить пагубную привычку. Женщина отнеслась к своему избраннику с терпением и понимаем, как признавался сам Валентин Смирнитский в телепередаче «Когда все дома».