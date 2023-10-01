Озвучен смешной гонорар Демьяненко за «Ивана Васильевича»: это вам не Яковлев

Сегодняшним звездам кино платят астрономические суммы за успешные фильмы. В СССР такое экономическое расслоение трудно себе представить. Знаменитые артисты жили не сильно богаче, чем простые смертные. Впрочем, в актерской среде доходы все равно разнились. Второстепенные роли оплачивались куда скромнее, чем главные.

В 1973 году лидером советского проката стала картина «Иван Васильевич меняет профессию». Экранизация повести Михаила Булгакова любима зрителями и по сей день. Главной звездой картины стал Юрий Яковлев, исполнивший сразу две роли — царя Ивана Грозного и управдома Бунши. Актеру заплатили колоссальные 4300 рублей: рабочему нужно было трудиться три года, чтобы заработать такую сумму.

Любимец Леонида Гайдая Александр Демьяненко в этот раз остался в тени своего яркого коллеги. Неудивительно, что и гонорар экранного Шурика был намного скромнее — 1660 рублей. За такую сумму артист мог себе позволить приобрести мотоцикл «Урал».