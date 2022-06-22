«Отвратительный пасквиль»: за этот фильм Гайдая в СССР едва не уничтожили

Леонид Гайдай прославился благодаря своим легким и комедийным фильмам, которые с удовольствием пересматривает вся страна. Но мало кто знает, что «Иван Васильевич», «Кавказская пленница» и другие шедевры мастера могли никогда не попасть на советские экраны из-за его провала в самом начале карьеры.

Издание «Собеседник» рассказывает, что первая режиссерская работа Гайдая под названием «Жених с того света», которую он снял по пьесе Владимира Дыховичного и Мориса Слободского «Воскресение в понедельник», была встречена с холодом.

«Вы сделали отвратительный пасквиль, – сказали ему в лицо чиновники. – И не снимете больше ни одного фильма».

В итоге картина была подвергнута цензуре, из нее было вырезано много материала, и из полнометражного фильма вышла короткометражка. В итоге убитому горем Гайдаю пришлось снимать патриотический фильм следом, чтобы реабилитироваться в глазах руководителей Министерства культуры. Режиссеру простили его промах, и Леониду удалось стать одним из величайших советских постановщиков.

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