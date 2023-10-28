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Отвратительно целовался: Науменко вывела любимчика советских женщин на чистую воду

28 октября 2023 10:30
Отвратительно целовался: Науменко вывела любимчика советских женщин на чистую воду

Ударила по самому больному.

На съемочной площадке «Иронии судьбы» Ольга Науменко столкнулась с вероломной подменой. Актриса думала, что работа с коллегой принесет ей массу удовольствия и положительных эмоций, но получила лишь разочарование.

Артистка настроилась играть невесту Жени Лукашина, которого на пробах с ней воплотил Олег Даль. Но тут неожиданно режиссер подкинул ей Андрея Мягкова. Для многих советских женщин он был любимчиком, но не для Ольги Николаевны.

К тому же знаменитость ждал крайне неприятный сюрприз. На практике выяснилось, что ее экранный возлюбленный отвратительно целовался. Лицедейка прямо пожаловалась на это в одном из интервью, не побоявшись задеть чувства партнера.

Был и другой нюанс, который сильно досаждал экранной Гале. Мягков был слишком замкнутым и даже стеснительным человеком, поэтому общение и работа с ним порой становились настоящим испытанием.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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