Отсылку поняли только умные: в «Служебном романе» спрятали необычное послание

Лирическая комедия «Служебный роман» сразу же после выхода обрела статус культовой. Картина Эльдара Рязанова не теряет своей актуальности даже спустя 46 лет после премьеры, а внимательные зрители находят в ней остроумные послания режиссера.

Так, в самом начале фильма публика в кадре видит вывеску предприятия с необычным названием «НИИ ЧЕГО при КЛООПЕ». Многие годы поклонники считали, что постановщик использовал первые попавшиеся буквы, не рассчитывая на внимательность зрителей. Однако на самом деле Рязанов заключил послание для публики.

Дело в том, что НИИ ЧЕГО отсылает к знаменитому предприятию НИИ ЧАВО из произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». КЛООП же отсылает к фельетону Ильи Ильфа и Евгения Петрова, в котором знаменитые писатели высмеивали бюрократизм советской эпохи.

Таким образом, Рязанов лишь одним кадром отдал дань уважения признанным мастерам прозы и показал настроение предстоящего фильма, который стал настоящей энциклопедией советского быта.