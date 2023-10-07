Отказали из-за ужасной улыбки: этот легендарный актер чуть не стал главной звездой «Афони»

Куравлев мог и не появиться на съемках.

Когда Георгий Данелия приступал к съемкам своего культового фильма «Афоня», он не подозревал, какие сложности вызовет кастинг актеров на центральную роль. В каждом из артистов постановщик никак не мог увидеть того самого непутевого сантехника.

Поначалу Данелия надеялся, что роль сыграет Владимир Высоцкий, и даже включил в сюжет сцену, в которой Афоня играет на гитаре. Однако работы с бардом не случилось. В результате пробы прошли десятки исполнителей, среди которых были такие звезды, как Борис Щербаков, Владимир Носик, Георгий Бурков, Владимир Меньшов и даже поляк Даниэль Ольбрыхский.

Кроме того, в архивах остались снимки с кастинга еще одного известного артиста.

На них с яркой фирменной улыбкой позирует несравненный Николай Караченцов. Его кандидатуру забраковали ассистентки режиссера.

Отличительной чертой актера была заметная щербинка между передними зубами. Девушки заявили Данелии, что Караченцову потребуется специальная накладка для съемок, ведь очаровать подобной улыбкой с дефектом его Афоня точно никого бы не смог.

В итоге режиссер остановился на кандидатуре Леонида Куравлева, поскольку нашел в нем то самое народное обаяние. Единственным условием, которое он поставил артисту, было сбросить лишний вес. Актер смог в короткое время избавиться от 10 кг.