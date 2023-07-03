От участи льва из «Приключений итальянцев в России» мурашки по коже: об этом Рязанов вспоминать не любил

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» сделал звездой льва Кинга. Опасный хищник жил прямо в квартире семейства Берберовых, и ни к чему хорошему это не привело.

Прокормить царя зверей оказалось не так просто, поэтому когда семья получила выгодное предложение от киношников, то не отказалась от возможности заработать. Но съемки в проекте Эльдара Рязанова стоили льву жизни.

Съемочная группа строго соблюдала меры предосторожности, но в один из дней Кинг ненадолго остался один в спортзале. Во дворе хищник увидел мимо проходящего парня. Зверь тут же разбил стекло и напал на юношу. Молодого человека удалось спасти, застрелив льва.

Именитый режиссер не любил вспоминать об этом трагичном эпизоде, а Берберовы впоследствии завели другого льва, назвав его Кингом вторым. Но и эта история закончилась большой бедой. Хищник напал на Нину Берберову, и 14-летний сын незамедлительно пришел ей на помощь, но в результате погиб.