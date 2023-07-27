От такой «Интердевочки» иностранцы бросились бы врассыпную: взгляните на Елену Яковлеву до похудения

Скандальная картина «Интердевочка» сделала Елену Яковлеву всесоюзной звездой. Главную героиню восприняли неоднозначно: одни сочувствовали Тане Зайцевой, другие ненавидели ее и считали, что она порочит образ советской женщины. Но никто не мог поспорить с тем, что Яковлева была красавицей с идеальным телом, что во многом и обеспечило фильму успех.

Но мало кто знает, как выглядела Елена Алексеевна до своей триумфальной роли. Во время учебы в театральном начинающая актриса жила лишь на стипендию и питалась одними макаронами. Такими темпами Яковлева поправилась до 70 килограммов. Преподаватели говорили ей, что она могла бы сыграть Джульетту, но с ее необъятными габаритами это невозможно.

В своих дебютных работах актриса предстала с дородными формами и пухлыми щеками, как у хомяка. Такой ее можно увидеть в лентах «Двое под одним зонтом» и "Сильная личность из 2"А". Появись Яковлева в таком виде в «Интердевочке», все иностранцы разбежались бы от нее врассыпную. Но к моменту съемок у Тодоровского актрисе удалось сбросить 30 килограммов.