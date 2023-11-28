От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев

Российские зрители гордятся шедеврами советского кино, сетуя на то, что раньше снимать умели, не то что сейчас. Ленты из СССР хвалят за оригинальность и нежелание подражать Западу. Однако, если приглядеться ко многим культовым фильмам, окажется, что отечественные кинодеятели все же подражали европейским коллегам.

Не избежал обвинений в плагиате и Леонид Гайдай. «Датские корни» обнаружили в сюжете комедии «Бриллиантовая рука». Историю простого человека Семена Семеновича Горбункова, втянутого в криминальные разборки, знают все. Но мало кто слышал о злоключениях продавца игрушек по имени Фредди.

Картина «Бей первым, Фредди!» вышла на экраны в 1965 году. Фильм рассказывает о добром работяге, который, сам того не ведая, переходит дорогу преступникам. В датской киноленте даже есть фраза, похожая на знаменитую цитату: