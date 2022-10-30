От нежной Мэри Поппинс ни следа: Андрейченко перекроила себя до неузнаваемости

Зрители помнят актрису Наталью Андрейченко как красавицу Мэри Поппинс. Но с моменты премьеры фильма прошло почти 40 лет – и Андрейченко сильно изменилась с тех пор.

После звездного прорыва актриса снялась в фильмах «Прости», «Петр Великий», «Леди Макбет Мценского уезда», а в 1991 году уехала в США. Правда, покорить Голливуд Наталья Андрейченко так и не сумела – и в 2005 году вернулась на родину.

Сейчас 66-летнюю Андрейченко редко увидишь на экране.

Возможно, дело в неудачных пластических операциях. Артистка сделала контурную коррекцию губ и носогубных складок биополимерным гелем. Правда, от инъекций Наталья Андрейченко не стало моложе, а операции лишь придали лицу артистки одутловатость, а губам неестественный объем.