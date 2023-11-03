От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки

Роман Столкарц прославился еще в 10 лет. Именно он исполнил роль вечно печального Пьеро в сказке «Приключения Буратино». Поклонники были уверены, что талантливый мальчик продолжит кинокарьеру, но он выбрал совершенно другой путь.

Работа с Леонидом Нечаевым стала единственной ролью для Романа. Несмотря на приглашения режиссеров и любовь публики, он больше не снимался в кино. А после школы получил образование врача-педиатра и стал лечить детей, открыв сеть собственных клиник.

Роман старается вести закрытый образ жизни, но в редких случаях участвует в ток-шоу, где рассказывает о своей жизни. Как отмечают поклонники Буратино, артист совершенно не похож на своего экранного героя. Столкарца отличает улыбчивая внешность, а во взгляде давно нет ни капли меланхоличности, которая была свойственна его герою Пьеро.