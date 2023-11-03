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От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки

3 ноября 2023 06:00
От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки

Годы превратили актера в другого человека.

Роман Столкарц прославился еще в 10 лет. Именно он исполнил роль вечно печального Пьеро в сказке «Приключения Буратино». Поклонники были уверены, что талантливый мальчик продолжит кинокарьеру, но он выбрал совершенно другой путь.

Работа с Леонидом Нечаевым стала единственной ролью для Романа. Несмотря на приглашения режиссеров и любовь публики, он больше не снимался в кино. А после школы получил образование врача-педиатра и стал лечить детей, открыв сеть собственных клиник.

Роман старается вести закрытый образ жизни, но в редких случаях участвует в ток-шоу, где рассказывает о своей жизни. Как отмечают поклонники Буратино, артист совершенно не похож на своего экранного героя. Столкарца отличает улыбчивая внешность, а во взгляде давно нет ни капли меланхоличности, которая была свойственна его герою Пьеро.

От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки
Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975), кадр из передачи «Герои нашего детства»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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