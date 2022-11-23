От Лебединого озера жуть берет: не поверите, чего так испугался товарищ Саахов

«Лебединое озеро» Чайковского считается произведением мирового уровня и национальным достоянием. Когда в российских и зарубежных фильмах начинает играть главная мелодия из балета, она всегда становится предвестницей чего-то зловещего. Об этом мало кто знает, но в Баварии есть настоящее Лебединое озеро. Неподалеку от него расположен древний замок, принадлежавший королю Людвигу II. В те времена, когда жил Чайковский, монарх утонул в том самом Лебедином озере. Возможно, поэтому заглавная мелодия и получилась у композитора настолько мистической и мрачной.

Одним из самых ярких появлений «Лебединого озера» в кино стала сцена, предвосхитившая самосуд над товарищем Сааховым в «Кавказской пленнице». Герой Владимира Этуша засыпает перед телевизором, который транслировал балет Чайковского. Вскоре появляется Нина, а затем каратели — Шурик и Эдик. Один из них просит прибавить звук телевизора, что придает сцене еще больше мрака и отчаяния. Получилась натуральная готика.

Страх товарища Саахова вполне объясним. А музыка добавила в эпизод немало жути.