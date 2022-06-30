От бывшей не отстает: поступок Прилучного предали огласке

Павел Прилучный решил судиться со СМИ из-за публикаций о себе. Ранее подобное дело выиграла Агата Муцениеце.

Несколько месяцев назад таблоиды приписали экс-возлюбленной Прилучного роман с режиссером Климом Шипенко. Артистка настолько сильно возмутилась этим домыслам, что решила искать справедливости в суде и в итоге смогла отстоять правду, выиграв компенсацию в 50 тысяч рублей.

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Как оказалось, теперь и Павел Прилучный собрался поступить подобным образом. По данным портала «Экспресс газета », звезду «Девятаева» возмутили заметки о его возможных долгах, травмах лица и нарушениях ПДД. Теперь артист мечтает через суд восстановить справедливость, однако сами публикации, как оказалось, вышли еще в феврале этого года.

При этом детали разбирательства пока покрыты тайной. Неизвестно, какую компенсацию требует актер, а также, когда именно назначено первое слушание. Сам Прилучный пока никак не прокомментирует ситуацию.