Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От бывшей не отстает: поступок Прилучного предали огласке

От бывшей не отстает: поступок Прилучного предали огласке

30 июня 2022 11:45
От бывшей не отстает: поступок Прилучного предали огласке

Артист решил восстановить справедливость.

Павел Прилучный решил судиться со СМИ из-за публикаций о себе. Ранее подобное дело выиграла Агата Муцениеце.

Несколько месяцев назад таблоиды приписали экс-возлюбленной Прилучного роман с режиссером Климом Шипенко. Артистка настолько сильно возмутилась этим домыслам, что решила искать справедливости в суде и в итоге смогла отстоять правду, выиграв компенсацию в 50 тысяч рублей.

Зажигал с тиктокерами: вот почему Малахова не было на похоронах Шатунова

Как оказалось, теперь и Павел Прилучный собрался поступить подобным образом. По данным портала «Экспресс газета», звезду «Девятаева» возмутили заметки о его возможных долгах, травмах лица и нарушениях ПДД. Теперь артист мечтает через суд восстановить справедливость, однако сами публикации, как оказалось, вышли еще в феврале этого года.

При этом детали разбирательства пока покрыты тайной. Неизвестно, какую компенсацию требует актер, а также, когда именно назначено первое слушание. Сам Прилучный пока никак не прокомментирует ситуацию.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video