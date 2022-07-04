Зажигал с тиктокерами: вот почему Малахова не было на похоронах Шатунова

Андрей Малахов один из первых выразил сожаление по поводу безвременного ухода из жизни Юрия Шатунова. Ведущий отметил, что бывший солист группы «Ласковый май» часто посещал его ток-шоу и между ними завязались крепкие дружеские отношения. Однако шоумен не стал провожать умершего артиста в последний путь.

В тот момент, когда вся Москва прощалась с Шатуновым, Малахов находился в своем родном городе Апатиты. В честь Дня молодежи он зажигал на местной сцене в окружении тиктокера Никиты Мимимижкой и диджея Groove.

Даже смерть близкого человека не заставила ведущего изменить свои планы. Более того, веселое настроение Малахова мало соответствовало произошедшей трагедии. Чтобы не навлечь на себя гнев поклонников скончавшегося музыканта, Андрей поспешил опубликовать в телеграм-канале видео в память о Шатунове. На нем DJ Groove ставит в собственной обработке хит певца «Белые розы».

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