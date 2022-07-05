Оставшегося ни с чем Разина прорвало после смерти Шатунова: такого не ожидал никто

Продюсер Андрей Разин обвинил судью в смерти Юры Шатунова. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездач ».

Вот уже несколько лет отношения музыканта и продюсера группы «Ласковый май» были наполнены многочисленными судебными разбирательствами. Последнее же дело, результаты которого огласили незадолго до смерти Шатунова, было разрешено как раз в пользу артиста: певец получил права на композиции коллектива. Однако Разин, как рассказал директор музыканта Аркадий Кудряшов, уверен, что именно победа в суде над ним привела к смерти исполнителя, так как дала ему ложную надежду на окончательную победу.

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Как уверен Кудряшов, подобными заявлениями музыкант оскорбляет российскую судебную систему и память о Шатунове. Дело в том, что певец очень переживал из-за разбирательств, а слова Разина звучат как издевательства над покойным артистом.