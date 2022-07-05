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Киноафиша Статьи Оставшегося ни с чем Разина прорвало после смерти Шатунова: такого не ожидал никто

Оставшегося ни с чем Разина прорвало после смерти Шатунова: такого не ожидал никто

5 июля 2022 18:25
Оставшегося ни с чем Разина прорвало после смерти Шатунова: такого не ожидал никто

Музыкант скончался 23 июня.

Продюсер Андрей Разин обвинил судью в смерти Юры Шатунова. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездач».

Вот уже несколько лет отношения музыканта и продюсера группы «Ласковый май» были наполнены многочисленными судебными разбирательствами. Последнее же дело, результаты которого огласили незадолго до смерти Шатунова, было разрешено как раз в пользу артиста: певец получил права на композиции коллектива. Однако Разин, как рассказал директор музыканта Аркадий Кудряшов, уверен, что именно победа в суде над ним привела к смерти исполнителя, так как дала ему ложную надежду на окончательную победу.

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Как уверен Кудряшов, подобными заявлениями музыкант оскорбляет российскую судебную систему и память о Шатунове. Дело в том, что певец очень переживал из-за разбирательств, а слова Разина звучат как издевательства над покойным артистом.

«Несмотря на то, что Юра умер, он даже после смерти не может от него отвязаться!» — негодует директор певца.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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