Несправедливо: что Пороховщиков не простил «Ворошиловскому стрелку»

В 90-е «Ворошиловский стрелок» покорил зрителей героем, вершившим правосудие над теми, кому не был писан закон. Однако одно из сценарных решений в фильме до глубины души возмутило члена актерского состава.

Александр Пороховщиков сыграл в картине отца одного из насильников и ждал, что его герой погибнет от рук собственного сына. Такой и была изначальная задумка, но режиссер Станислав Говорухин изменил этот момент.

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Против смерти полковника выступили председатели силовых структур, консультировавшие съемочную группу. Пороховщиков был вне себя от того, что главный бандит фильма не понесет заслуженного наказания.