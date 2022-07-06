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Несправедливо: что Пороховщиков не простил «Ворошиловскому стрелку»

6 июля 2022 07:43
Несправедливо: что Пороховщиков не простил «Ворошиловскому стрелку»

Обидчик не заплатил сполна.

В 90-е «Ворошиловский стрелок» покорил зрителей героем, вершившим правосудие над теми, кому не был писан закон. Однако одно из сценарных решений в фильме до глубины души возмутило члена актерского состава.

Александр Пороховщиков сыграл в картине отца одного из насильников и ждал, что его герой погибнет от рук собственного сына. Такой и была изначальная задумка, но режиссер Станислав Говорухин изменил этот момент.

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Против смерти полковника выступили председатели силовых структур, консультировавшие съемочную группу. Пороховщиков был вне себя от того, что главный бандит фильма не понесет заслуженного наказания.

«Даже на премьеру не пошел. Я могу сказать про себя лично: если бы у меня изнасиловали дочь, я бы сам своими руками задушил бы тех, кто это сделал. И не звал бы милицию», — признавался расстроенный актер в интервью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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