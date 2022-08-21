Осталось за кадром: раскрыт главный актерский курьез легендарного «Ширли-Мырли»
Артисты немало повеселились в свободное время.
Комедия «Ширли-Мырли» неспроста считается венцом творения Владимира Меньшова. Прославленный режиссер приступил к работе к картине спустя 10 лет профессионального затишья.
Зрители любят «Ширли-Мырли» за обилие комичных моментов. Самым же забавным курьезом по праву считается момент, который в сам фильм не попал, но косвенно связан со съемками. Игорь Угольников и его партнер по съемкам Сергей Баталов решили воспользоваться служебным положением и, не снимая милицейской формы, отправились в ГАИ. Одному из актеров нужно было восстановить утерянные права.
К тому, что происходило раньше, не был готов никто.
«Мы ногой открыли дверь отделения. Милиционеры не обратили внимания на наши лица. Их больше взволновала форма моего героя. Ведь Пискунов тогда уже дослужился до маршала! В общем, они сразу же отбросили стулья и строевым шагом подошли ко мне. Быстро нарисовали права, и мы убежали», — приводит его слова «Культурология».