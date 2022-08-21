Осталось за кадром: раскрыт главный актерский курьез легендарного «Ширли-Мырли»

Комедия «Ширли-Мырли» неспроста считается венцом творения Владимира Меньшова. Прославленный режиссер приступил к работе к картине спустя 10 лет профессионального затишья.

Зрители любят «Ширли-Мырли» за обилие комичных моментов. Самым же забавным курьезом по праву считается момент, который в сам фильм не попал, но косвенно связан со съемками. Игорь Угольников и его партнер по съемкам Сергей Баталов решили воспользоваться служебным положением и, не снимая милицейской формы, отправились в ГАИ. Одному из актеров нужно было восстановить утерянные права.

К тому, что происходило раньше, не был готов никто.