Остальным до нее далеко: почему именно Варлей получила главную роль в фильме «Вий»

Иван Пырьев много лет мечтал снять в СССР фильм ужасов, но не хуже, чем у американцев. Директор «Мосфильма» откладывал свою задумку, но однажды обратился к ученикам — Георгию Кропачеву и Константину Ершову — с предложением экранизировать повесть Николая Гоголя. Так появился «Вий».

Пырьев мечтал увидеть в главной роли красавицу Александру Завьялову, известную по фильму «Алешкина любовь», но было одно но. По задумке режиссера, изюминкой картины должны были стать жуткие сцены в часовне, в которых артистам предстояло продемонстрировать акробатические способности. У Завьяловой такой физической подготовки не было.

Тогда съемочная команда обратилась к профессиональным циркачам. Бывшая гимнастка Наталья Варлей идеально вписалась в киноленту. Бесстрашная прелестница не побоялась летать в гробу на внушительной высоте.