Остальные в подметки не годятся: этот советский фильм полвека обожают иностранцы

В СССР снимали много качественных и глубоких мелодрам. Эти картины до сих пор смотрятся на одном дыхании. Но мало кто знает, что один из знаковых советских фильмов иностранная публика буквально превозносит.

Речь идет о ленте Михаила Калатозова «Летят журавли», вышедшей на экран в далеком 1957 году. Мелодраму посмотрели миллионы зрителей в СССР и за рубежом, и везде картину ждал оглушительный успех. Кроме того, на Каннском фестивале она получила главный приз.

Французский режиссер Клод Лелуш признался, что продолжал смотреть этот фильм даже спустя годы. Он отметил, что лента «Летят журавли» ничуть не устарела, она по-прежнему великолепна, а сам он не видел ничего лучше. Фильм повлиял на многих французских режиссеров той эпохи.

До сих пор картина регулярно входит в рейтинги лучших фильмов мира. Иностранные зрители отмечают его глубину, трогательный сюжет и новаторские съемки. Секрет мелодрамы кроется в душещипательной истории, блестящей актерской игре и мастерстве режиссера.

Российские зрители тоже по-прежнему обожают эту картину: «Нельзя мне уже такие фильмы смотреть, слезы на глазах», «Каждый эпизод „Журавлей“ — самостоятельное талантливое произведение».