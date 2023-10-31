«Оскар» не показатель: этот иностранный хит с Брандо возненавидели в СССР

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» стал настоящим шедевром мирового кинематографа. Криминальная гангстерская драма получила множество наград и побила рекорды кассовых сборов в большинстве стран, где она демонстрировалась. Одних только «Оскаров» у картины было три: за лучший фильм, мужскую роль и адаптированный сценарий.

Но в Советском Союзе премии не были показателями. Цензоры возненавидели иностранный хит с Марлоном Брандо в главной роли. Чиновникам показалось, что истории из жизни итальянской мафии слишком активно пропагандируют культ насилия. А для зрителей в СССР это было неприемлемо.

Поэтому хоть фильм и закупили для демонстрации вскоре после его премьеры, но до народа не допускали. Ассоциация кинопромышленности Америки даже объявила бойкот советскому кинорынку. Однако показ «Крестного отца» состоялся лишь в ноябре 1990 года, когда все ограничения были сняты.

И изображение реалий мафиози восхитило неискушенных зрителей. Картина имеет большой успех до сих пор.