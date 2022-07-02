Опасайтесь ножа в спину: эти 3 знака зодиака столкнутся с предательством друзей в июле 2022

Столкнуться с предательством – уже само по себе большое потрясение. Вдвойне больно и неприятно, когда подлый поступок совершает человек, от которого этого не ждешь – например, давний и близкий друг. Астрологи рассказали, что в июле 2022 года три знака зодиака на собственном опыте испытают, что такое измена и вероломство со стороны друга. Рассказываем, кому же в зодиакальном круге необходимо приготовиться к удару в спину.

Овен

Специалисты в сфере астрологии говорят, что в июле 2022 года у Овнов возникнут сложности в общении с некоторыми друзьями или коллегами, общение с которыми продолжается и вне работы. Небесные светила советуют уроженцам огненного знака тщательно следить за тем, кому они доверяют свои секреты. Как гласит известное высказывание, слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

Поэтому Овнам не стоит распространяться о своих ближайших планах, особенно если они касаются финансовых вопросов, а также о своих чувствах.

К сожалению, кто-то из друзей превратился в недоброжелателя, и теперь ждет подходящего повода для того, чтобы нанести неожиданный удар.

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Рак

Представители этого водного знака всегда готовы прийти на помощь людям, неважно, будут это незнакомцы или друзья. Последние, кстати, нередко пользуются добротой Раков в корыстных целях, хорошо зная, что эти сердобольные и самоотверженные создания никогда не откажут в помощи.

Звезды предупреждают уроженцев знака о том, что в середине лета 2022 года кто-то из близкого окружения решит воспользоваться их доверием.

С наибольшей вероятностью речь идет о деньгах – кто-то из друзей попросит у Рака в долг достаточно крупную сумму. Однако представителям водного знака советуют не спешить – скорее всего, вы этих денег больше не увидите. Как и друга, которому собирались выдать круглую сумму.

Стрелец

В жизни Стрельцов наступила белая полоса – представители огненного знака поймали волну и теперь на огромной скорости несутся навстречу новым победам. Открытие и жизнерадостные, они привыкли делиться своими достижениями с близкими людьми.

Но, сами будучи людьми искренними, Стрельцы не подозревают, что в их окружении кто-то по-черному завидует их успеху и собирается омрачить радость.

Поэтому астрологи советуют уроженцам знака приготовиться к неожиданному ножу в спину – предательство будет болезненным, потому что совершит его тот человек, от которого этого ожидали меньше всего.