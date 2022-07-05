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Киноафиша Статьи Оконфузился на всю страну: 59-летнего Лепса подловили на нелепой ошибке

Оконфузился на всю страну: 59-летнего Лепса подловили на нелепой ошибке

5 июля 2022 09:55
Оконфузился на всю страну: 59-летнего Лепса подловили на нелепой ошибке

Поклонники музыканта не смогли сдержать свое возмущение.

Григорий Лепс удивил пользователей Сети, сбежав с выпускного своей дочери Евы. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super.

На прошлой неделе наследница артиста получила диплом МГИМО. Лепс предпочел не пропускать важный день в жизни дочери и отправился вместе с ней в ее альма-матер. Музыкант досидел ровно до очереди Евы, однако позже, как видно на многочисленных опубликованных записях, он постарался сбежать из зала, на глазах всех присутствующих.

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Пользователи Сети не оставили без внимания поступок артиста. Многие отметили, насколько невежливо поступил музыкант. Другие осудили Лепса за нетерпение и не скрывают, что своим поступком артист унизил не только себя и свою дочь, но и университет в целом.

При этом сама Ева, как подчеркнули фанаты, осталась в зале после награждения. Выпускница не последовала примеру отца и не покинула зал, как только получила заветный документ.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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