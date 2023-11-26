Огромные губы и длинный нос: как сейчас выглядела бы Леночка из «Карнавальной ночи»

Комедия «Карнавальная ночь» стала одной из первых в карьере Людмилы Гурченко. Зрители были заворожены очаровательным организатором карнавала в лице Леночки. И до сих пор поклонники картины осыпают и сам фильм, и героиню комплиментами.

Некоторые же из фанатов пытаются представить, как бы выглядела Гурченко, если бы «Карнавальную ночь» снимали уже в современности. По их мнению, Леночка непременно бы сменила прическу на длинные светлые волосы и увеличила губы. Также у нее бы изменилась форма лица и даже удлинился нос, соответствуя современным стандартам красоты.

Однако далеко не всех поклонников обрадовали эти перемены. Как признались пользователи Сети, современная Леночка потеряла бы индивидуальность и точно не была бы так очаровательна в фильме.