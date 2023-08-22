Одни щеки видно: в этой толстушке Ходченкову не узнать (фото)

Карьера Светланы Ходченковой могла сложиться иначе. Своим успехом актриса обязана лишним килограммам. В картине, которая сделала блондинку звездой, ее не узнать.

Дебютным фильмом для знаменитости стала лента Станислава Говорухина «Благословите женщину». Народный артист искал девушку с выдающимися формами, и кандидатура Ходченковой отлично подошла. На экране она предстала пышнотелой красавицей-сельчанкой: в кадре были видны одни щеки.

Режиссер пребывал в полном восторге, но Ходченкова надолго в этом образе задерживаться не собиралась. Исключив жареное, соленое и мучное, она превратилась из толстушки в стройняшку.

Впоследствии постановщик публично осудил свою любимицу за ее кардинальное преображение. Кинодел считал, что прежде артистка обладала уникальной, поистине женской красотой, а, похудев, стала такой же, как все.