Одна трагедия за другой: как на самом деле снимали «Неуловимых мстителей»

Съемки советского вестерна «Неуловимые мстители» могли сорваться в любой момент. Молодой режиссер Эдмонд Кеосаян столкнулся в работе с целым рядом трудностей. Сначала он с энтузиазмом взялся за дело, вместе с Сергеем Ермолинским переписав сценарий повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Первые проблемы возникли с подбором актеров на главные роли: юных мстителей искали по школам, спортивным секциям и семьям приятелей.

Другим препятствием стал поиск лошадей, которые часто должны были появляться в кадре. К тому же все специально обученные для съемок кони в тот момент были задействованы у Сергея Бондарчука в «Войне и мире». В результате животных пришлось на время взять в спортивном обществе.

На площадке тоже все шло будто против киноделов: одна трагедия случалась за другой. Особенно много было травм на съемках. Например, Витя Косых сильно пострадал при работе над сценой, где он должен был остановить скачущих лошадей. Он выскочил на дорогу, а испугавшиеся кони рванули в сторону: подростка сначала ударило оглоблей, после чего по нему проехала тачанка.