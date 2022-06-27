«Одинаковы с лица»: засветившийся со Зверевым Киркоров ужаснул россиян

Филипп Киркоров шокировал фанатов снимком с Сергеем Зверевым. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Светские хроники ».

На прошедших выходных знаменитости оказались в числе гостей Московской недели моды. Звезды не только наслаждались показами отечественных модельеров, но и активно фотографировались друг с другом, а снимками делились в социальных сетях. Один из кадров особенно удивил поклонников: по их мнению, Киркоров и Зверев похожи, как близнецы.

Как отметили пользователи Сети, знаменитости выбрали весьма похожие образы, одинаковый цвет волос и щетину. При этом артисты предпочли спрятать глаза под солнцезащитными очками, а в качестве головных уборов выбрали шляпы.

«Одинаковы с лица», — уверены поклонники.

Многие фанаты даже раскритиковали знаменитостей за подобное копирование. Как считают поклонники, в образах звезд не осталось ничего уникального и запоминающегося.

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