Один неправильный диагноз искалечил красавицу Зосю из «Школьного вальса»

Елена Цыплакова была одной из самых востребованных и популярных актрис Советского Союза. Всенародную известность ей принесла роль Зоси Кнушевицкой из фильма «Школьный вальс». По сюжету ее героиня рожает сына от своего сверстника. Это было одно из первых высказываний в советском кино на тему беременности и аборта, и после выхода картины многие женщины писали актрисе, что именно Зося повлияла на их желание оставить ребенка.

А вот у самой Цыплаковой в этом вопросе все было далеко не радостно. В 1984 году Елена попала в больницу с острой болью в животе и кровотечением — у нее воспалился аппендицит. Но медики, не разобравшись, объявили ей, что это не что иное, как внематочная беременность, и тут же отправили на операционный стол. В результате этой врачебной ошибки артистка навсегда лишилась шанса стать матерью.

Как вспоминала актриса, люди в белых халатах посоветовали ей искать в этой ситуации плюсы: «Родить не сможешь, зато аборты не надо будет делать». Для Цыплаковой же, которая очень хотела стать матерью, эти слова были настоящим издевательством. Елена долго плакала, но со временем пришла к выводу, что все, что ей остается, — это смириться с ситуацией и признать, что своих детей у нее не будет никогда.