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Один ляп нелепее другого: американцы сели в лужу, пытаясь показать Россию в «Крепком орешке»

3 ноября 2023 19:30
Один ляп нелепее другого: американцы сели в лужу, пытаясь показать Россию в «Крепком орешке»

Картина лишь расстроила фанатов.

Серия «Крепкий орешек» стала по-настоящему культовой среди любителей боевиков. Миллионы фанатов наблюдали за приключениями смелого Джона Макклейна, но пятый фильм, действие которого происходит в России, полностью разочаровал поклонников.

Как оказалось, сценаристы позволили себе множество неточностей, когда показывали быт в Москве. Они неправильно использовали буквы кириллического алфавита на указателях и номерных знаках, а также изменили формат даты на американский, поставив месяц перед днем.

Но самая главная ошибка связана с флагом России. В нескольких сценах используется флаг, в котором полосы расположены не горизонтально, а вертикально.

В итоге сценаристы и художники по декорациям допустили немало заметных ляпов. И если иностранные зрители не заметили их, так как не знакомы с жизнью в России, то отечественные поклонники остались разочарованы заключительной частью приключений любимого героя.

Один ляп нелепее другого: американцы сели в лужу, пытаясь показать Россию в «Крепком орешке»
Фото: Кадры из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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