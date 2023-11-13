Очень странная сцена: почему пришлось изменить концовку в фильме «Белое солнце пустыни»

У цензоров нашлась масса претензий к выдающейся работе Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». После окончания съемок режиссер был вынужден вносить изменения в свою ленту, без которых дорога на большие экраны ей была перекрыта.

В число сцен, которые пришлось перекраивать под вкус чиновников, попал и финал популярной картины. Эпизод с супругой Верещагина — Настасьей — показался многим слишком странным.

По сюжету женщина тронулась умом, переживая гибель любимого. Перед финальными титрами вдова бредет по пустыне, где натыкается на занесенные песком рельсы. Что-то неразборчиво бормоча себе под нос, она начинает по ним ползать.

Именно это зрелище члены худсовета потребовали заменить на что-то менее эмоциональное. В итоге зрителям показали лишь те кадры, в которых актриса Раиса Куркина медленно идет по берегу мимо лошадей.