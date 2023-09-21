«Очень сильно переигрывают»: не поверите, о каких советских актерах так говорят иностранцы

Далеко не все ценят признанных легенд экрана.

Иностранные зрители с любопытством изучают мир советского кино. Большинство картин, популярных на родине, находят своих поклонников и за рубежом. Однако в некоторых случаях народные хиты совсем не получают отклика у иностранной публики.

Так, многие зрители совсем не оценили легендарную комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». По их мнению, лента напоминает классические комедийные фильмы Чарли Чаплина, однако советские актеры играют чересчур эмоционально, что портит все впечатление.

«Актеры очень сильно переигрывают, но режиссура энергична, а саундтрек хороший, он неплохо соответствует действию», — пишут пользователи Сети.

В целом же фильм, которые у себя на родине считается классикой кинематографа, показался иностранцам «простеньким». По их мнению, это достаточно глупая комедия, однако она доставляет несколько часов «простенького веселья».