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Обошла главную сваху страны на повороте: размер пенсии Гузеевой поразил россиян

4 июля 2022 16:25
Обошла главную сваху страны на повороте: размер пенсии Гузеевой поразил россиян

Актриса получает в три раза больше, чем ее соведущая по шоу «Давай поженимся!».

63-летняя Лариса Гузеева, как выяснилось, может похвастаться неплохой пенсией. К стандартным выплатам в районе 15 тысяч рублей для нее еще добавляются ежемесячные 30 тысяч. Такую прибавку ей обеспечил статус заслуженной артистки РФ и московская прописка. В результате по размеру пенсии, который уже поразил россиян, она обошла главную сваху страны и свою соведущую по шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову.

Как сообщает «Комсомольская правда», Сябитова ранее признавалась, что получает всего около 14 тысяч в качестве пенсии. При этом выслуга лет у нее больше 30. На прибавку к пенсии Роза надеяться не может, так как званиями или статусами не обладает.

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На жизнь этих денег 60-летней свахе не хватает, поэтому она вынуждена работать. По словам Сябитовой, она не отказывалась специально от выплат государства, но и не привыкла на них рассчитывать. Доход ей приносит место ведущей на популярном проекте, а также брачное агенство. Поэтому на жизнь сваха не жалуется.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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