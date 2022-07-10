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Обошел Бурака Озчивита: кто теперь самый высокооплачиваемый актер Турции

10 июля 2022 12:30
Обошел Бурака Озчивита: кто теперь самый высокооплачиваемый актер Турции

Соперник звезды «Великолепного века» установил абсолютный рекорд.

В прошлом году Бурак Озчивит взял пальму первенства среди самых высокооплачиваемых актеров Турции с гонораром в 250 тысяч лир за съемки одном эпизоде сериала. Удержать лидерство звезде не удалось, на его место пришел не менее популярный коллега по цеху.

Если верить подсчетам поклонников и журналистов, самыми крупными заработками в 2022 году может похвастаться Джан Яман, известный российскому зрителю по проектам «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка».

Обошел Бурака Озчивита: кто теперь самый высокооплачиваемый актер Турции

На руку артисту сыграли удачно заключенные контракты: за участие в одной серии «Турка» Яман будет получать 1,5 миллиона лир (абсолютный рекорд среди турецких актеров), а пост амбассадора Mercedes Benz обеспечил ему еще миллион — только не в лирах, а в евро.

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Артист взлетел на вершины рейтинга внезапно — в 2021 году на первое место метил коллега Озчивита Халит Эргенч, следом за которым шел Кыванч Татлытуг из сериала «Запретная любовь».

Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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