Обошел Бурака Озчивита: кто теперь самый высокооплачиваемый актер Турции

В прошлом году Бурак Озчивит взял пальму первенства среди самых высокооплачиваемых актеров Турции с гонораром в 250 тысяч лир за съемки одном эпизоде сериала. Удержать лидерство звезде не удалось, на его место пришел не менее популярный коллега по цеху.

Если верить подсчетам поклонников и журналистов, самыми крупными заработками в 2022 году может похвастаться Джан Яман, известный российскому зрителю по проектам «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка».

На руку артисту сыграли удачно заключенные контракты: за участие в одной серии «Турка» Яман будет получать 1,5 миллиона лир (абсолютный рекорд среди турецких актеров), а пост амбассадора Mercedes Benz обеспечил ему еще миллион — только не в лирах, а в евро.

Вот почему озвучивший Волка Папанов терпеть не мог «Ну, погоди!»

Артист взлетел на вершины рейтинга внезапно — в 2021 году на первое место метил коллега Озчивита Халит Эргенч, следом за которым шел Кыванч Татлытуг из сериала «Запретная любовь».