Об этом никто не догадывался: тайну фамилии Новосельцева раскрыли годы спустя

Анонимный пользователь интернета обнаружил неожиданную связь между Новосельцевым – затюканным и невзрачным и статистиком из фильма «Служебный роман» – и знаменитым Казановой.

Если перевести на португальский словосочетание «новый дом» или фамилию Новосельцев, что получится не что иное, как «casa nova», то есть Казанова.

Неизвестно, вкладывали ли создатели картины в образ Новосельцева ассоциацию со знаменитым героем-любовником, но смысл в этом есть.

Ведь по сюжету Новосельцев решил приударить за Людмилой Прокофьевной ради должности, правда, делает он это совсем не по-донжуански.