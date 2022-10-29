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Об этом никто не догадывался: тайну фамилии Новосельцева раскрыли годы спустя

29 октября 2022 11:30
Об этом никто не догадывался: тайну фамилии Новосельцева раскрыли годы спустя

Поклонники перевели фамилию героя – и породили множество мемов.

Анонимный пользователь интернета обнаружил неожиданную связь между Новосельцевым – затюканным и невзрачным и статистиком из фильма «Служебный роман» – и знаменитым Казановой.

Если перевести на португальский словосочетание «новый дом» или фамилию Новосельцев, что получится не что иное, как «casa nova», то есть Казанова.

Неизвестно, вкладывали ли создатели картины в образ Новосельцева ассоциацию со знаменитым героем-любовником, но смысл в этом есть.

Ведь по сюжету Новосельцев решил приударить за Людмилой Прокофьевной ради должности, правда, делает он это совсем не по-донжуански.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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