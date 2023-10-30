Об актерской карьере забыла: у Лапиной из мюзикла «Дон Сезар де Базан» эмиграция не задалась

Наталью Лапину многие по праву величают королевой исторического кино. Ведь популярность к ней пришла благодаря съемкам сразу в трех фильмах, вышедших в один год. Годом триумфа стал для актрисы 1989-й, когда на экранах появились «Дон Сезар де Базан», «Поездка в Висбаден», «Руанская дева по прозвищу Пышка».

Все эти ленты были приняты критиками и зрителями на ура. Почти сразу Лапину назвали одной из лучших актрис СССР. Талантливую красавицу заметили за рубежом и пригласили на съемки в Германию. Далее последовало предложение озвучить кинофильм с самим Хью Грантом в США. А после — забвение. Крупных ролей не давали, а мелкие были совсем не для нее — слишком талантлива.

Лапина очень хотела остаться в Штатах, поэтому совершила попытку построить музыкальную карьеру. И этот план потерпел фиаско. О переезде за океан актриса впоследствии жалела, но сделать было уже ничего нельзя.