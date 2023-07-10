О съемках в этом фильме Миронов пожалел не один раз: зрители его обожают

Впервые увидев сценарий картины «Невероятные приключения итальянцев в России», Эльдар Рязанов сказал, что ему жаль того, кто будет это снимать. Иронично, но работать над фильмом выпало именно ему. Тогда пожалеть пришлось уже не только Рязанову, но и исполнителю главной роли Андрею Миронову.

Самой главной проблемой для всей съемочной группы стал лев, которого привезли для участия в съемках. Сегодня компьютерная графика позволяет нарисовать любое животное абсолютно реалистично, но в СССР приходилось использовать настоящих зверей.

После этого проекта Рязанов заявил, что никогда больше не будет работать с животными.

Но хуже всех пришлось Андрею Миронову, которому вместе с этим хищником приходилось находиться в кадре. Лев Кинг не был дрессированным — его вырастили в обычной квартире, поэтому работать с ним было особенно трудно и опасно.

Картину «Невероятные приключения итальянцев в России» до сих пор обожают зрители, даже не подозревая, каких трудов она стоила.