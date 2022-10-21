О неприглядном факте из «Неуловимых мстителей» умалчивали много лет: он вас развеселит

Фильм «Неуловимые мстители» вышел на экраны в 1966 году в набиравшем тогда популярность в СССР жанре вестерн. Лента быстро стала классикой детского и подросткового кино, ее с удовольствием пересматривали миллионы зрителей. На волне успеха режиссер Эдмонд Кеосаян снял еще два фильма, превратив историю в трилогию.

Но только спустя 55 лет после премьеры поклонники «Неуловимых мстителей» задались вопросом, откуда вообще взялось такое название. Ведь повесть, на которой основан фильм, называется «Красные дьяволята». А сценарий в рабочем варианте именовался как «Знак четырех». И, по мнению в Сети, такие версии куда больше подошли бы картине, тем более что герои по сюжету были не такими уж и неуловимыми.

«Главный ляп фильма заключается в его названии», — раскрыли неприглядный факт пользователи ЖЖ.

По словам комментаторов, Ксанка и Данька попадали в плен Сидора Лютого, причем мальчик оказывался там дважды. Во втором фильме трилогии Щусь снова не избежал пленения, а Валерка только чудом избежал допроса. Как выяснилось, на итоговом названии настояли сами актеры. Создатели картины выбирали между вариантами «Неуловимые из Гуляй-Поля» и «Мстители из Гуляй-Поля». А исполнители ролей Даньки и Валерки, актеры Витя Косых и Миша Метелкин, предложили просто скрестить эти словосочетания.