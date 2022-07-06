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Киноафиша Статьи О «Ласковом мае» и не слышала: вот что известно о вдове Шатунова

О «Ласковом мае» и не слышала: вот что известно о вдове Шатунова

6 июля 2022 18:00
О «Ласковом мае» и не слышала: вот что известно о вдове Шатунова

Знаменитости стали мужем и женой в 2007 году.

Супруга Юры Шатунова Светлана до знакомства с музыкантом даже не знала о существовании «Ласкового мая». Возлюбленная артиста так и не смогла проникнуться творчеством своего мужа.

Как оказалось, познакомились будущие муж и жена в начале 2000-х в Германии, где артист изучал звукорежиссуру. Молодые люди просто встретились на улице, а уже через несколько свиданий между ними завязался роман. Поженились же они спустя семь лет, когда на свет уже появился их сын Дэннис.

При этом, как пишет «Комсомольская правда», Светлана при первой встрече не догадывалась, что за автографом ее будущего мужа выстраиваются километровые очереди. Как оказалось, она и не догадывалась о существовании «Ласкового мая», ведь большую часть жизни прожила в Германии и не интересовалась российским шоу-бизнесом.

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Впоследствии она так и не смогла полюбить ни песни группы, ни сольное творчество Шатунова. Супруга музыканта спокойно отпускала его на гастроли и старалась не ревновать к избранницам, а в их семье, как рассказывали близкие, всегда царило взаимопонимание и любовь.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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