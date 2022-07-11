Врач: друзья Шатунова сделали только хуже, пытаясь его спасти

В ночь на 23 июня не стало самой яркой звезды 90-х, Юры Шатунова. Экс-солист группы «Ласковый май» скончался от инфаркта, вызванного оторвавшейся бляшкой. Тем злополучным вечером певец отдыхал с друзьями на даче в Подмосковье, будь он в столице, трагедию могли бы предотвратить.

Кардиохирург Давид Георгиевич Иоселиани уверен, что добрые намерения приятелей Шатунова лишь приблизили его конец. После того как Юрий почувствовал острую боль в груди, его на обычной легковой машине повезли в ближайший медпункт, посчитав, что так будет быстрее, чем ждать неотложку. На камере видеонаблюдения видно, как один из мужчин буквально несет 48-летнего певца на себе, но некоторую часть пути его ведут пешком.

По мнению врача, это и стало фатальной ошибкой. Человека с подозрением на инфаркт ни в коем случае нельзя заставлять двигаться. Лучшее, что можно для него сделать – это уложить в горизонтальное положение и ждать скорую. «Много было времени потеряно на переезды, причем непрофессиональные», – посетовал Давид Георгиевич в интервью «МК ».