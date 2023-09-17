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Ночные бабочки высказали об «Интердевочке» все, что думают: неожиданная реакция

17 сентября 2023 18:30
Ночные бабочки высказали об «Интердевочке» все, что думают: неожиданная реакция

Зрительницы не смогли пройти мимо картины про их профессию.

Драма «Интердевочка» вышла на советские экраны в самом конце 80-х. Фильм, раскрывший тему женщин легкого поведения, стал культурным явлением для своего времени. И больше всего, как оказалось, он привлек внимание самих ночных бабочек.

Как выяснилось, представительницы древнейшей профессии не могли оторваться от драмы Петра Тодоровского. Они по достоинству оценили картину и не поскупились на комплименты. В течение нескольких недель после выхода фильма в эфир постановщик получал благодарные письма.

Оценили девушки легкого поведения и литературную основу фильма, одноименную повесть Владимира Кунина. Литератор также получал восхищенные письма, а одно из них, групповое, даже повесил над рабочим столом.

«Девочки читали, плакали и не ходили на работу», — именно так заканчивалось обращение зрительниц к писателю.

Фото: кадр из фильма "Интердевочка" (1989)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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