Ночные бабочки высказали об «Интердевочке» все, что думают: неожиданная реакция

Зрительницы не смогли пройти мимо картины про их профессию.

Драма «Интердевочка» вышла на советские экраны в самом конце 80-х. Фильм, раскрывший тему женщин легкого поведения, стал культурным явлением для своего времени. И больше всего, как оказалось, он привлек внимание самих ночных бабочек.

Как выяснилось, представительницы древнейшей профессии не могли оторваться от драмы Петра Тодоровского. Они по достоинству оценили картину и не поскупились на комплименты. В течение нескольких недель после выхода фильма в эфир постановщик получал благодарные письма.

Оценили девушки легкого поведения и литературную основу фильма, одноименную повесть Владимира Кунина. Литератор также получал восхищенные письма, а одно из них, групповое, даже повесил над рабочим столом.