Ночь со звездой СССР: чем аукнулись Александре Яковлевой съемки в «Чародеях»

Когда в 1982 году Александра Яковлева согласилась на роль в фильме «Чародеи», то вряд ли представляла себе, что ждет ее на съемочной площадке. Работа над проектом велась по ночам, когда все сотрудники телестудии в «Останкино» расходились по домам.

Напарниками артистки тогда стали Валентин Гафт и Александр Абдулов. Всем им приходилось бороться со сном, ожидая приглашения в кадр. Однажды Яковлева, чтобы не уснуть, начала читать стихи, чем немало удивила двух актеров.

«Гафт сказал: „Ты что, поэзию знаешь?“», — предалась воспоминаниям звезда на одном из шоу.

Таким образом Яковлева неожиданно для самой себя ввела новую традицию. Впредь, чтобы не быть сонными, коллеги по ночам читали друг другу стихи. Любопытно, что Яковлева и Гафт отдавали предпочтение творчеству русских классиков, таких как Пастернак и Маяковский, а вот Абдулов познакомил коллег с творчеством узбекских поэтов.