Никулин воспользовался положением: этого о фильме «Бриллиантовая рука» никто не знал

В картину актеры попали не просто так.

Юрий Никулин был живой легендой и одним из символов советского кино. Артиста помнят и любят по фильмам «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники».

Но несмотря на звездный статус, Никулин оставался примерным семьянином.

Почти полвека артист был женат на циркачке Татьяне Никулиной.

Пара вырастила сына, который подарил родителям троих внуков.

Вся семья Никулина снялась с ним в картине «Бриллиантовая рука». Юрий Никулин сыграл Семена Семеновича, его супруга исполнила роль гида в Стамбуле, а сын Максим появился в знаменитом эпизоде с сачком. Надо сказать, что домочадцы артиста вполне органично вписались в фильм.