Никулин и Гурченко его на дух не переносили: только этот режиссер вызывал оторопь у звезд

Юрия Никулина каждый в стране знал как самого доброго человека в актерской среде. Характер у Людмилы Гурченко был сложный и с недостатками, но скандалисткой и склочницей она никогда среди коллег не слыла. Однако разноплановых добряка Никулина и стервозную Гурченко кое-что объединило. Это была общая нелюбовь к одному режиссеру.

Терпеть не могли они Алексея Германа. А все из-за съемок в картине «20 дней без войны», которые превратились для двух главных героев в настоящий ад. Гурченко и Никулин даже хотели пожаловаться на Германа вышестоящему руководству. Все из-за патологической любви режиссера к реализму. Сцены с жутким морозом тот снимал вовсе не в павильоне среди декораций.

Именитых артистов в буквальном смысле выгоняли на мороз. Причем не ради одного дубля. Переснимали по 20-30 раз. Упорно и муторно.

Изнеженные удобными съемками Никулин и Гурченко к такому, разумеется, не привыкли и страшно роптали. Лишь много позже, посмотрев готовую картину, артисты поняли, у какого гения им выпала честь сниматься.