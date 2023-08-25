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Никто не замечал: как Милославский прокололся с Изюмским шляхом

25 августа 2023 07:30
Никто не замечал: как Милославский прокололся с Изюмским шляхом

На ляп обратили внимание только историки, да и то недавно.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию», как мы помним, отправляет зрителей в далекое прошлое времен Ивана Грозного. Здесь Буншу и Милославского ждали самые невероятные приключения, которые на самом деле должны были закончиться намного раньше.

Так, в одной из сцен ушлый Жорж диктует царский указ и произносит фразу:

«Послать войско выбить крымского хана с Изюмского шляха».

Мало кто из фанатов картины задавался вопросом, о чем вообще говорит герой Леонида Куравлева. Изюмский шлях — это путь, которым пользовались крымские татары, чтобы совершать набеги на Русь.

Бунша и Милославский попадают в конкретный исторический период — это две недели ноября 1571 года. В то время реальный Иван Грозный готовился отражать нашествие врага и укреплял рубежи. А войск, которые прошлись бы по хану на Изюмском шляхе, у него попросту не было. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Так что человек, отдавший приказ выбить хана, должен был всерьез всполошить войско. Но фраза о самозванцах прозвучала намного позднее, когда гости из будущего почти совсем перестали конспирироваться.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 1973
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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