Никто не пришел на похороны главной актрисы СССР: горькая правда о судьбе звезды легендарного фильма «Девчата»

Актриса Люсьена Овчинникова прославилась благодаря роли деревенской девушки Нюрки в комедии «Девчата», в которой показала не только актерский, но и певческий талант. Впереди ее ждало множество ролей в кино – «Большая перемена», «Это мы не проходили», «Валентин и Валентина», однако они были уже не такими яркими, как в «Девчатах».

Не сложилась и личная жизнь артистки. Овчинникова любила режиссер Владимира Храмова. Возлюбленный мечтал завести с ней детей, но Люсьена выбрала карьеру. Пара рассталась, так и не дойдя до ЗАГСа.

Красивый роман с актером Александром Холодковым закончился трагически: он умер на руках у любимой. Артисты работали вместе на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Официальным мужем Овчинниковой стал актер Валентин Козлов, однако брак нельзя было назвать счастливым. Артистка все чаще искала утешения в алкоголе, а супруг лишь потворствовал вредной привычке и даже поднимал на нее руку. После смерти Владимира Люсьена Овчинникова жила в полной нищете и умерла в 1999 году в возрасте 67 лет.