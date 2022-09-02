Никто не подозревал: чем прославился кардинал де Жюссак из «Трех мушкетеров» в СССР

Актер Владимир Балон известен зрителю преимущественно по фильмам о Д’Артаньяне и трех мушкетерах. Однако, как оказалось, участие в серии приключенческих кинолент — это далеко не единственное, чем прославился артист.

С юношеских лет Балон активно занимался спортом. Будущий актер подделал справку о здоровье, так как страдал от множества заболеваний, и записался в секцию фехтования. После этого он не расставался со спортом и даже поступил на тренерский факультет в профильный вуз. Именно благодаря умению обращаться со шпагой его и позвали исполнить роль кардинала де Жюссака. Он также появился в таких лентах, как «Морские рассказы», «Анна Каренина», «Гардемарины, вперед».

Однако актерская профессия и тренерская работа были не единственными профессиями Балона. Уже в фильме о мушкетерах он проявил себя как талантливый постановщик трюков. С того времени он занимался еще и этим. Например, Владимир ставил все погони и гонки в фильме «Берегись автомобиля». В этом деле Балон настолько преуспел, что несколько лет был руководителем автостудии «Мосфильм-Автотрюк» и в актерских кругах известен прежде всего как постановщик трюков, а не артист.